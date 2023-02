Indigna historia de Sandra, en coma tras agresión de ex

Que Paola no sea una más

Ayúdanos a detenerlo que esto no quede impune!

El día de hoy sábado 4 de febrero 2023 en Guadalajara Jalisco, Alejandro Organista Villaseñor atacó a su ex esposa Sandra Paola con la intención de matarla frente a sus hijos menores de edad. 1/2 @Trafico_ZMG pic.twitter.com/5EMezTJ64v