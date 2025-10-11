Se hunde el histórico galeón Marigalante frente a Puerto Vallarta

GENERANDO AUDIO...

El galeón Marigalante se hundió frente a Puerto Vallarta. Foto: Especial

El histórico galeón Marigalante, uno de los mayores símbolos turísticos de Puerto Vallarta, Jalisco, se hundió frente al centro de la ciudad tras una falla en su sistema de achique, informó la empresa propietaria de la embarcación.

El incidente ocurrió mientras la tripulación intentaba regresar al puerto para realizar reparaciones técnicas. A la altura del hotel Buenaventura, las fallas se complicaron y el barco comenzó a hundirse lentamente en las aguas que fueron su hogar por más de tres décadas.

Evacuación sin heridos

La empresa confirmó que todos los pasajeros fueron evacuados sin riesgo gracias a la rápida acción de la tripulación, que activó los protocolos de seguridad desde el primer momento.

“Expresamos nuestro profundo agradecimiento a las autoridades marítimas, portuarias y de Protección Civil, así como a los prestadores de servicios turísticos que acudieron en auxilio de nuestra embarcación”, señaló la compañía en un comunicado.

También se informó que las personas con boletos para próximos viajes recibirán un reembolso íntegro, y que en los próximos días se detallará el proceso oficial para realizar la devolución de manera segura y ordenada.

El legado de la Marigalante en Puerto Vallarta

Construida en 1987 y botada oficialmente en 1992, la Marigalante era una réplica de la Santa María, la nave con la que Cristóbal Colón cruzó el Atlántico. Desde su llegada a Vallarta, se convirtió en un ícono de identidad y orgullo local, ofreciendo espectáculos y recorridos turísticos a millones de visitantes.

Durante más de 30 años, la embarcación fue símbolo de alegría, historia y belleza en la bahía de Banderas. La empresa aseguró que ningún trabajador quedará desamparado y que todos los colaboradores contarán con apoyo durante el proceso.

Una nueva embarcación continuará su historia

Con esperanza, la empresa anunció que una “hermana” de la Marigalante arribará a las aguas de Vallarta en un periodo estimado de dos a tres meses, para continuar su legado histórico y cultural.

“Hoy, la Marigalante descansa en las aguas que siempre fueron su hogar, donde seguirá viva en la memoria y el corazón de todos los que la vieron navegar”, concluye el comunicado.

