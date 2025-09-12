Sube a 3 el número de personas raptadas en galería de arte de Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

Ya son tres las víctimas privadas de la libertad de una galería ubicada en la colonia Revolución, en Guadalajara, Jalisco, el pasado miércoles 27 de agosto de 2025, confirmó la vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas.

“Logramos acreditar que existe una tercera persona desaparecida, pero la investigación ha estado avanzando de momento a momento, y pues siempre tendiente a acreditar efectivamente no solamente cuántas y cuáles son nuestras víctimas, sino qué fue lo que pasó ese día. “Entonces, ya se le brindó atención a estas familias, que son las que denuncian al final y pues entonces ya podemos aterrizar que sí hubo una persona del sexo masculino que concurrió a ese lugar al momento de que sucedieron los hechos. Entonces se investiga finalmente por la desaparición de dos masculinos y una femenina”

Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas / vicefiscal de Personas Desaparecidas

A la desaparición de la artista plástica Francisca Arteaga Mendoza, conocida como Frany Arteaga, y del abogado Gustavo Torres Reyes, se añade la de Berzain Rodrigo Vázquez Coutiño, alias el “Patriota”, quien también se encontraba en la galería Casa Natalia al momento del rapto. Permanece ilocalizable y su caso cuenta con denuncia formal y ficha de búsqueda.

Vázquez Coutiño, tercera víctima confirmada de este hecho, fue candidato independiente a la alcaldía de Benito Juárez, Quintana Roo, en el último proceso electoral, y anteriormente había intentado obtener el mismo cargo en 2018.

Rodrigo Vázquez Coutiño, de 43 años, tiene como señas particulares una cicatriz en la pierna izquierda, un injerto de piel en el pulgar derecho y varios tatuajes: en el antebrazo derecho porta una flor de Liz en tinta negra con la palabra “Patriota”; en el muslo izquierdo los nombres “Luciana” y “Vanessa”; y en el derecho las inscripciones “Mia”, “Rodriguito”, “Valentina”, junto con el dibujo de un rostro infantil.

La vicefiscalía también indaga una posible cuarta desaparición, la del motociclista Abraham Emmanuel Pacheco Partido, conocido como “Yizus”. Aunque se reconoció que mantenía relación de amistad con una de las víctimas, aún no se ha confirmado que su caso esté vinculado directamente con el rapto múltiple.

La Fiscalía estatal mantiene abiertas varias líneas de investigación y hasta el momento no ha logrado establecer un móvil, ni en el caso de la desaparición múltiple ni en el del motociclista.

De acuerdo con la dependencia, aunque no existen videos que documenten el momento del secuestro, se han recabado declaraciones de testigos que se integraron a la carpeta de investigación. Dichas versiones coinciden en que no fue posible distinguir con claridad cuántas personas fueron privadas de la libertad.