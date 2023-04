Una supuesta carta póstuma del recién fallecido Raúl Padilla López, exrector de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Feria Internacional del Libro, comenzó a circular este jueves.

La imagen de un papel escrito a puño y letra la publicó en sus redes sociales el escritor Hermenegildo Olguín, cercano a Padilla López, quien aseguró que el miércoles recibió este documento, aunque no aclaró la forma o la vía en cómo se lo hicieron llegar.

En la misiva, dirigida a los seres queridos, amistades y la comunidad universitaria, se explica que a pesar de que Raúl Padilla se consideraba un enemigo de las autoridades federales y estatales, éste no es el motivo por el que tomó la determinación de quitarse la vida:

“Más no es por ello que tomo la decisión. He pasado por iguales o peores circunstancias y las he enfrentado con entereza”.

Se lee en la presunta carta póstuma