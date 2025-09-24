Tarjetas Yo Jalisco: arranca segunda entrega y refrendo de la primera

GENERANDO AUDIO...

También se hace el refrendo de la primera convocatoria. Foto: Gobierno de Jalisco

El Gobierno de Jalisco inició la entrega de tarjetas de la segunda convocatoria del programa Yo Jalisco, Apoyo para el Transporte en el estado.

Con este apoyo se busca facilitar la movilidad de miles de habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara y otras ciudades del estado.

Primera jornada en Zapopan

La primera jornada de distribución se lleva a cabo este miércoles 24 de septiembre en el DIF Zapopan, donde se entregarán 2 mil 140 tarjetas.

Posteriormente, el proceso continuará en el CAT Tlajomulco y en el Centro San Jacinto, ubicado en Guadalajara, sede en la que se atenderá también a beneficiarios de Tonalá, Tlaquepaque y El Salto.

Las entregas se realizarán con base en los listados publicados en los canales oficiales del programa, donde se especifican lugar, fecha y horario.

Además, las y los beneficiarios reciben llamadas telefónicas para confirmarles día y sede, con el fin de mantener un proceso ágil y ordenado.

Uso de las tarjetas

Las tarjetas de Yo Jalisco Apoyo para el Transporte tienen cobertura en las tres Líneas de Mi Tren, el SITREN, Mi Macro Calzada y Periférico, así como en todas las rutas convencionales que operan en el Área Metropolitana de Guadalajara.

También pueden utilizarse en Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta.

Refrendo de la primera convocatoria

De manera paralela, este mes se realiza el refrendo de los beneficiarios de la primera convocatoria, el cual estará vigente hasta el 3 de octubre.

Las y los usuarios pueden acudir a los módulos habilitados en un horario de 9:00 a 16:00 horas para mantener vigente su apoyo y garantizar el uso del beneficio.

Fechas y sedes próximas de entrega:

25 de septiembre en el CAT Tlajomulco

26 de septiembre en el Centro San Jacinto

1 de octubre en el DIF Zapopan

2 de octubre en el CAT Tlajomulco

3 y 9 de octubre en el Centro San Jacinto

Más de 100 mil beneficiarios este año

En total, entre la segunda entrega y el refrendo de la primera convocatoria, el programa beneficiará a cerca de 100 mil personas, lo que representa un respaldo directo a la economía familiar y una mejora en la accesibilidad a los traslados diarios.

