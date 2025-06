Tormenta inusual causa estragos en Tequila, Jalisco; se inunda el Pueblo Mágico

GENERANDO AUDIO...

Fuertes ráfagas de viento acompañaron la tormenta. Foto: Omar Hernández

Un operativo especial de Protección Civil se llevó a cabo la madrugada de este jueves en el municipio de Tequila, ubicado a 65 kilómetros de la capital de Jalisco, en la región Valles, luego de una intensa tormenta que dejó afectaciones importantes a la infraestructura pública de la cabecera municipal.

¿Qué se sabe de las afectaciones por la tormenta inusual en Tequila, Jalisco?

Desde la tarde del miércoles, los habitantes del Pueblo Mágico comenzaron a reportar la presencia de lluvia, luego de meses de sequía, sin embargo, el júbilo por la precipitación pluvial se convirtió en preocupación cuando, en pocos minutos, la lluvia comenzó a caer de forma inusual.

Aunado a la precipitación pluvial, fuertes ráfagas de viento acompañaron la tormenta, además de una importante carga eléctrica; los niveles del agua originaron inundaciones en algunas vialidades cercanas a las corrientes de agua.

En su punto más álgido, la lluvia y las ráfagas de viento arrasaron con puestos semifijos de alimentos donde la gente se refugiaba, algunos habitantes reportaron el ingreso del agua a las viviendas y fueron apoyados por los rescatistas.

Debido a la lluvia, el Gobierno municipal emitió una alerta a través de las redes sociales:

“Estamos frente a una lluvia inusual para nuestro municipio, hay diferentes accidentes por todo Tequila y como gobierno ya estamos trabajando en ello. Tequilenses queremos pedirles que si no es necesario no salgamos a la calle, evitemos los causes de ríos y corrientes fuertes”, se lee en la publicación.

Al momento, no se reportan lesionados por la tormenta inusual en Tequila, Jalisco

Entre las afectaciones más relevantes que dejó la tormenta fue el levantamiento del adoquín sobre la calle Hidalgo, una de las más representativas de la emblemática demarcación turística, aún se desconoce la afectación a las viviendas y se levanta el censo respectivo.

De manera preliminar se sabe que las afectaciones solo fueron materiales y no se reportan daños a las personas.

Además de las afectaciones en el municipio de Tequila, las lluvias también originaron afectaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, el municipio de Zapopan fue de los más afectados y los cuerpos de emergencia reportan la atención a siete inundaciones en la vía pública, cuatro dentro de viviendas, tres árboles caídos y cuatro rescates de personas atrapadas dentro de vehículos.

