De no cumplir con el trámite, no podrás circular. Foto: Gobierno de Jalisco

El Gobierno de Jalisco ha informado que los propietarios de vehículos con placas que tengan terminación 1 y diseños “Maguey”, “Minerva”, “Gota” o versiones anteriores tienen hasta el próximo 31 de marzo para realizar el cambio de las láminas.

Los vehículos que no cumplan con este trámite no podrán circular en el estado.

Este proceso es parte de una estrategia que busca mejorar la seguridad y el cuidado del medio ambiente con el registro correcto del parque vehicular, por lo que las autoridades han marcado su carácter como obligatorio.

Proceso para cambiar las placas de manera gratuita

El cambio de placas es obligatorio, pero el trámite es gratuito mediante el paquete 3×1, que incluye la verificación Jalisco, la sustitución de placas y el refrendo por un sólo pago de 900 pesos. Según la página del Gobierno de Jalisco, los interesados deben:

Realizar la verificación del vehículo, sin importar si es aprobada o no Agendar una cita en cualquiera de las 138 oficinas recaudadoras del estado a través de la página oficial: https://sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora/agenda.aspx.

Requisitos para el cambio de placas

Para completar el trámite, los propietarios deberán presentar los siguientes documentos:

Certificado de verificación (aprobado o no aprobado)

(aprobado o no aprobado) Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

no mayor a tres meses Factura original del vehículo

del vehículo Comprobante del pago del refrendo

Identificación oficial vigente

Juego de placas anteriores

¿Cuándo deberá hacerse la verificación?

La verificación deberá hacerse en las fechas establecidas. De acuerdo con el calendario oficial, se establece que durante marzo deben cumplir con la prueba los automóviles cuya matrícula termina en 2.

Para aprovechar el paquete 3×1 y realizar el cambio de placas y refrendo con sólo 900 pesos, no es necesario que tu vehículo haya pasado la prueba ambiental, ya que las autoridades han establecido que sólo se tiene que presentar el documento de la verificación.

Placas “Collage” y “Cabañas” serán obligatorias a partir de 2026

Es importante que los propietarios de vehículos cumplan con el cambio de placas antes del 31 de marzo. A partir de 2026, sólo los vehículos con placas de diseño “Collage” o “Cabañas” podrán circular, ya que estos diseños cumplen con los requisitos de seguridad, durabilidad y visibilidad establecidos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), conforme a la normativa federal NOM-001-SCT-2-2016. Además, estas placas incluyen un código QR como medida de seguridad.

¿Qué pasará con el resto de los vehículos que aún no han cambiado placas?

El Gobierno del estado de Jalisco estará publicando cada mes las fechas en las que deberán cambiarse las placas de acuerdo con su terminación, así como las fechas límites. Hasta el momento, no se ha anunciado una prórroga, así que los automóviles que no renueven placas en el tiempo establecido estarán en riesgo de no poder circular.

