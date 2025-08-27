GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

La verificación vehicular en Jalisco es obligatoria para todos los vehículos que circulan en distintas zonas del estado, como el Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Tepatitlán, entre otros municipios. Sin embargo, muchos automovilistas cometen errores que pueden resultar en multas, restricciones de circulación o fallas en la prueba.

Verificación Jalisco 2025: los 8 errores que debes evitar

A continuación, te presentamos los errores más frecuentes y cómo evitarlos:

1. No realizar la verificación a tiempo

Muchos propietarios dejan la verificación hasta el último momento. Esto puede generar multas y problemas de circulación.

Solución: programa recordatorios y haz tu cita en línea con anticipación.

2. No dar mantenimiento previo

Si el vehículo no está en buen estado, tiene más probabilidades de no aprobar la prueba

Solución: realiza revisiones periódicas de aceite, frenos y mecánica general

3. Conducir con el tanque vacío

Algunas pruebas requieren que el tanque no esté vacío

Solución: lleva suficiente gasolina antes de la cita

4. No revisar los niveles de aceite y líquidos

Aceite o refrigerante bajos pueden afectar la verificación

Solución: revisa todos los niveles de fluidos antes de acudir

5. No revisar las luces

Faros, luces traseras y de freno en mal estado provocan fallas en la prueba

Solución: verifica visualmente que todas funcionen y reemplaza bombillas fundidas

6. No tener documentación completa

Falta de papeles al día puede impedir la verificación

Solución: lleva licencia, tarjeta de circulación, seguro vigente y comprobante de pago

7. Desconocer las regulaciones locales

Cada región del estado tiene reglas específicas

Solución: consulta el calendario y lineamientos oficiales de tu zona

8. Ignorar los recordatorios de verificación

Muchos conductores reciben avisos y no hacen caso

Solución: agenda tu cita en cuanto recibas el recordatorio

Exentos de verificar en Jalisco

Los vehículos eléctricos, híbridos, motocicletas, maquinaria industrial o agrícola, así como autos clásicos o con placas federales están exentos de la verificación.

Costos de la verificación en 2025

Verificación normal: 500 pesos dentro del calendario oficial

500 pesos dentro del calendario oficial Verificación extemporánea: 550 pesos fuera del plazo

550 pesos fuera del plazo Con el pago de refrendo (900 pesos) en enero y febrero, puedes obtener un cupón gratis de verificación.

Si tu vehículo no aprueba la primera prueba, tienes derecho a una segunda oportunidad gratuita en el mismo Centro de Verificación Responsable, dentro de los 30 días naturales posteriores.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]