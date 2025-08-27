Multas y rechazos: los errores más comunes en la verificación vehicular en Jalisco
La verificación vehicular en Jalisco es obligatoria para todos los vehículos que circulan en distintas zonas del estado, como el Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Tepatitlán, entre otros municipios. Sin embargo, muchos automovilistas cometen errores que pueden resultar en multas, restricciones de circulación o fallas en la prueba.
Verificación Jalisco 2025: los 8 errores que debes evitar
A continuación, te presentamos los errores más frecuentes y cómo evitarlos:
1. No realizar la verificación a tiempo
Muchos propietarios dejan la verificación hasta el último momento. Esto puede generar multas y problemas de circulación.
Solución: programa recordatorios y haz tu cita en línea con anticipación.
2. No dar mantenimiento previo
Si el vehículo no está en buen estado, tiene más probabilidades de no aprobar la prueba
Solución: realiza revisiones periódicas de aceite, frenos y mecánica general
[TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué cada vez hay más coches con los espejos tapados con bolsas de plástico?]
3. Conducir con el tanque vacío
Algunas pruebas requieren que el tanque no esté vacío
Solución: lleva suficiente gasolina antes de la cita
4. No revisar los niveles de aceite y líquidos
Aceite o refrigerante bajos pueden afectar la verificación
Solución: revisa todos los niveles de fluidos antes de acudir
5. No revisar las luces
Faros, luces traseras y de freno en mal estado provocan fallas en la prueba
Solución: verifica visualmente que todas funcionen y reemplaza bombillas fundidas
6. No tener documentación completa
Falta de papeles al día puede impedir la verificación
Solución: lleva licencia, tarjeta de circulación, seguro vigente y comprobante de pago
7. Desconocer las regulaciones locales
Cada región del estado tiene reglas específicas
Solución: consulta el calendario y lineamientos oficiales de tu zona
8. Ignorar los recordatorios de verificación
Muchos conductores reciben avisos y no hacen caso
Solución: agenda tu cita en cuanto recibas el recordatorio
[LEE TAMBIÉN: ¿Se pueden mezclar llantas de diferentes marcas o tipos en un vehículo?]
Exentos de verificar en Jalisco
Los vehículos eléctricos, híbridos, motocicletas, maquinaria industrial o agrícola, así como autos clásicos o con placas federales están exentos de la verificación.
Costos de la verificación en 2025
- Verificación normal: 500 pesos dentro del calendario oficial
- Verificación extemporánea: 550 pesos fuera del plazo
- Con el pago de refrendo (900 pesos) en enero y febrero, puedes obtener un cupón gratis de verificación.
Si tu vehículo no aprueba la primera prueba, tienes derecho a una segunda oportunidad gratuita en el mismo Centro de Verificación Responsable, dentro de los 30 días naturales posteriores.