Vero Delgadillo: cuidando a Guadalajara

La alcaldesa Vero Delgadillo. Foto: Gobierno de Guadalajara

La presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, rindió este lunes su Primer Informe de Gobierno ante más de 2 mil 300 personas, en el Teatro Diana, destacando logros en seguridad con 28% de delitos, mejor percepción de seguridad y eficiencia de 95% en la recolección de basura.

Bajo el lema “Gobernar es Cuidar”, la presidenta aseguró que su gobierno ha tenido mano firme para tomar decisiones difíciles y complejas, pero también empatía, cercanía y sensibilidad para entender y atender las necesidades de las y los tapatíos.

Vero Delgadillo rinde su Primer Informe de Gobierno

Vero Delgadillo reconoció que uno de los retos más importantes fue la recolección de basura, ya que la empresa que tenía la concesión le había fallado a la población, razón por la que se decidió invertir 589 millones de pesos en la compra de 160 camiones y retomar el servicio.

Además, se ha apostado a elevar la calidad de los servicios públicos. A esta área se destinaron más de 3 mil millones de pesos, un incremento del 34% con relación al 2024.

En este primer año, agregó, Guadalajara se convirtió en el primer municipio del país en tener todo su alumbrado con tecnología LED, además de reforzar la iluminación en parques, unidades habitacionales y avenidas.

En materia de Seguridad, destacó la presidenta, se apuesta a una policía de proximidad, cercana a la gente, por lo que se activaron más de 353 chats vecinales.

También se reforzó a la Comisaría, lo que ha dado como resultado la desarticulación de 22 bandas delictivas, más de 80 personas detenidas y un decremento de 28% en los delitos patrimoniales, así como la reducción de 10 puntos porcentuales de la percepción de inseguridad, según el Inegi.

Vero Delgadillo agregó que, a esta estrategia, se suma la política social con enfoque de cuidados donde los programas sociales que tiene el municipio están encaminados a apoyar a los más vulnerables y reducir así las brechas de desigualdad. La inversión para programas sociales es de 333 millones de pesos para este año.

La presidenta se comprometió a seguir trabajando en equipo con la ciudadanía, pues es la única manera de lograr que Guadalajara sea una ciudad limpia, ordenada, justa y próspera.

