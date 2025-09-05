GENERANDO AUDIO...

Mujer golpea a Cantante de Guadalajara. Foto: Cuartoscuro

Un video grabado en el Mercado Corona de Guadalajara se volvió viral luego de mostrar la agresión contra una cantante callejera en plena presentación.

La escena comienza con la artista preparando su micrófono y la pista musical, mientras personas caminaban alrededor, sin imaginar lo que ocurriría segundos después.

En la grabación, difundida en TikTok, se observa cómo la intérprete arranca su actuación con un grito de “¡Viva México!”, y cantó apenas unos segundos del tema en la pista, pero de manera inesperada una mujer que transitaba por la zona comenzó a increparla, pidiéndole en inglés que detuviera la música.

La agresión contra la cantante en Guadalajara

La víctima fue identificada como Mohny Kallhas, artista urbana que en varias ocasiones ha llevado su música a las calles del centro tapatío. Al intentar dialogar con la agresora y pedirle que se retirara, recibió un golpe después de que la mujer tratara de arrebatarle el micrófono.

Entre gritos, la cantante pidió ayuda a las personas presentes: “Llamen a la policía, porque hasta eso nos quieren gentrificar y pegarnos. ¿Qué rollo con esto?”, denunció en plena transmisión.

Reacciones en redes sociales

El ataque provocó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios manifestaron apoyo a la cantante y criticaron la violencia sufrida. Otros comentarios indicaron que la agresora, reconocible por llevar un pañuelo rosa en la cabeza, ya ha tenido enfrentamientos similares en la zona.

De acuerdo con versiones locales, la mujer vive en situación de calle y presenta presuntos problemas de salud mental, lo que ha dificultado la intervención de autoridades.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]