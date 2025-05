GENERANDO AUDIO...

José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, agravado por su calidad de servidor público. La decisión se tomó al término de una audiencia de más de diez horas, realizada en la sala 2 del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, dentro de la causa penal 473/2025. La jueza Juana Beatriz Jiménez ordenó su prisión preventiva por dos años en el Penal de Sentenciados.

Prisión preventiva al alcalde de Teuchitlán por cargos federales

El alcalde, también identificado como “Chon Murguía”, fue detenido el domingo anterior a la audiencia. Durante la comparecencia, estuvo acompañado de cuatro abogados defensores, quienes cuestionaron la legalidad de las acusaciones.

La Fiscalía General de la República (FGR), representada por seis fiscales y su delegado en el estado, Juan Manuel Guajardo Sosa, presentó pruebas documentales y testimonios que implican al funcionario con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

FGR presenta evidencias por delincuencia organizada contra el alcalde

La FGR aportó declaraciones de testigos protegidos, así como testimonios de cuatro víctimas de delitos graves, incluyendo secuestro y trata de personas.

Los relatos describieron hechos ocurridos en los ranchos Izaguirre y La Vega, donde presuntamente se obligaba a las víctimas a participar en actividades delictivas, entre ellas la fabricación de drogas.

Las pruebas apuntan a que Murguía facilitó estas acciones mediante omisiones deliberadas y uso de recursos municipales.

Testimonios y omisiones fortalecen acusación contra alcalde de Teuchitlán

Entre los testigos, la secretaria particular del alcalde afirmó no haber presenciado actos ilegales. No obstante, su testimonio fue cuestionado por la FGR al señalar limitaciones de horario en su labor.

Otros funcionarios del municipio defendieron al alcalde bajo el argumento de que, en una comunidad pequeña, sería imposible ocultar actividades delictivas. A pesar de ello, la jueza concluyó que la evidencia presentada por la fiscalía era suficiente y coherente para establecer la vinculación a proceso.

Manifestación ciudadana y postura de la defensa

Antes de la audiencia, se registró una manifestación por parte de habitantes de Teuchitlán que exigieron la liberación del alcalde. Ningún familiar directo participó en la protesta. La defensa, encabezada por el abogado Carlos Santos, declinó dar declaraciones al término de la audiencia, señalando que emitirán un comunicado oficial más adelante.

