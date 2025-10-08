¡Ya viene el Festival de Pan de Muerto a Guadalajara! Ve cuándo y dónde será

GENERANDO AUDIO...

El evento será para toda la familia y con entrada libre. Foto: Getty Images

¡Ya viene el Festival de Pan de Muerto en Guadalajara!, uno de los eventos que, por sus características, es uno de los más esperados de la temporada en el estado de Jalisco.

Te contamos cuándo y dónde será, así como algunos de los detalles del evento para que te prepares y vayas a disfrutar con tu familia.

¿Qué debes saber del Festival de Pan de Muerto en Guadalajara?

En el marco del Día de Muertos, la capital del estado de Jalisco se prepara para recibir la tercera edición del Festival del Pan de Muerto.

Se trata de un evento familiar que reunirá panaderías, chocolaterías y productores locales para celebrar una de las tradiciones más queridas de México: el sabor del pan que honra a quienes ya partieron.

Organizado por la Feria de Productores, el festival se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre, con actividades en dos puntos de la ciudad:

Parque Monterrey, colonia Vallarta San Jorge, Guadalajara:

Viernes 31 de octubre, de 14:00 a 20:00 horas

Sábado 1 de noviembre, de 12:00 a 20:00 horas

Feria de Productores, colonia Tepeyac Casino, Zapopan

Domingo 2 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas

Pan, chocolate y tradición en un mismo lugar

El Festival del Pan de Muerto, cuya entrada es libre, busca sumar a la oferta cultural de la ciudad con un espacio de convivencia social y familiar. Este año contará con:

Exposición y venta de distintas versiones del pan de muerto: integral, vegano, de masa madre, relleno y tradicional

Chocolate artesanal y gastronomía típica

Altar de muertos monumental

Presentaciones musicales y artistas locales

Talleres, conferencias y actividades infantiles

Mercado de productores locales (en la Feria de Productores el domingo por la mañana)

Convocatoria para expositores

El evento invita a panaderías, chocolaterías, artesanos y proyectos gastronómicos a participar y compartir sus creaciones con el público tapatío.

Si estás interesado, puedes registrarte en la página oficial del evento y seguir las indicaciones.

La fecha límite de reservación es el lunes 20 de octubre de 2025, aunque los organizadores recomiendan inscribirse con anticipación debido al cupo limitado.

Un evento para toda la familia

Además de promover el talento local, el festival busca mantener viva una tradición que une a las familias mexicanas entre aromas de pan, chocolate y flores de cempasúchil.