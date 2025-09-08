Yo Jalisco: módulos de apoyo para transporte gratuito
El programa Yo Jalisco Apoyo para Transporte ofrece traslados gratuitos a estudiantes, mujeres sostén del hogar, personas con discapacidad, cuidadores y adultos mayores. Para mantener el beneficio en 2025 o registrarte por primera vez es necesario realizar el trámite en los módulos de atención distribuidos en el estado o en línea.
¿Quiénes pueden acceder al apoyo de transporte en Jalisco?
El beneficio aplica para:
- Estudiantes de secundaria, media superior, licenciatura o maestría en instituciones públicas y privadas registradas.
- Mujeres sostén del hogar, de 18 a 59 años, con ingresos menores a $13,439 mensuales.
- Personas con discapacidad y sus cuidadores.
- Adultos mayores de 60 años.
- Familiares de personas desaparecidas (padres, hijos, hermanos, esposos).
En todos los casos es necesario residir en alguno de los 20 municipios con cobertura y demostrar necesidad económica.
Módulos de atención para el refrendo
Los módulos están ubicados en zonas estratégicas de Guadalajara, Zapopan, El Salto y Tonalá. Entre ellos:
- San Jacinto: Av. San Jacinto S/N, San Andrés, Guadalajara.
- DIF Zapopan: Av. Laureles #1151, Unidad FOVISSSTE.
- CAT del Valle: Av. Concepción 114, Santa Cruz del Valle.
- CODE Paradero: Blvd. Marcelino García Barragán 1820, Atlas, Guadalajara.
- Oblatos: Av. Circunvalación Oblatos 2921, Guadalajara.
- DIF El Salto: Josefa Ortiz de Domínguez 769, Centro, El Salto.
- CUCEI: Blvd. Marcelino García Barragán 1421, Olímpica, Guadalajara.
- CUCEA: Periférico Norte 799, Zapopan.
- UTJ: C. Luis J. Jiménez 577, Miravalle, Guadalajara.
- CONALEP Tonalá: Dunas Norte 180, Lomas del Camichín, Tonalá.
Cómo ubicar tu módulo más cercano
El Gobierno de Jalisco habilitó un mapa interactivo en línea para que beneficiarios localicen el módulo de atención más cercano a su domicilio.
Este apoyo busca aliviar la economía familiar y garantizar que los grupos prioritarios tengan acceso seguro y gratuito al transporte público.