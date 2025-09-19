GENERANDO AUDIO...

1985 quedó en el recuerdo. Foto: César Cabrera

A cuatro décadas del terremoto de 1985, el pueblo de Lázaro Cárdenas, Michoacán, sigue recordando aquel fenómeno que marcó el rumbo de la región industrial y costera. Epicentro del movimiento telúrico, la zona fue testigo de la fuerza implacable de la naturaleza, que dejó pérdidas humanas y materiales significativas.

“Los edificios se movían”: así recuerdan habitantes de Lázaro Cárdenas, sismo de 1985

Pedro Tapia Mora recuerda con claridad aquel momento:

“Mi mayor preocupación era mi niña más pequeña, Guadalupe, que apenas tenía menos de 2 años. Su cama estaba junto a una barda inconclusa y eso me preocupaba más que cualquier otra cosa”.

Tapia revive el sonido de vidrios estallando y el movimiento de los edificios:

“Desde donde yo estaba se alcanzaba a ver el edificio de enfrente moviéndose, tronaban los vidrios y eso era lo que más asustaba”

La zona más afectada fue Playa Azul, a 20 kilómetros de la cabecera municipal, donde el sismo de 8.1 grados se originó en el mar del Pacífico. Hoteles icónicos, como La Loma, que hospedó a artistas como Juan Gabriel y Vicente Fernández, y negocios locales como el de Concepción López Villegas, quedaron severamente dañados o desaparecieron tras el desbordamiento del mar.

López Villegas recuerda que fue algo muy terrible, una mañana llena de gritos, de angustia y desesperación. Tres olas inmensas arrastraron todo hasta la calle, especialmente las palapas.

Carlos Casillas, cronista de la ciudad, confirma que cinco personas fallecieron, incluyendo un extranjero, además de daños considerables en viviendas, el Palacio Municipal, cines y hoteles. La actividad industrial se detuvo y las familias fueron reubicadas mientras se evaluaban los daños, iniciando un lento proceso de recuperación.

El 19 de septiembre de 1985 estaba prevista la visita del presidente Miguel de la Madrid para inaugurar la empresa paraestatal NKS, un evento que nunca pudo realizarse debido a la emergencia. Hoy, 40 años después, los recuerdos y testimonios de sobrevivientes como Tapia y López Villegas mantienen viva la memoria de aquel sismo que cambió el destino de Lázaro Cárdenas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]