Agoniza Lago de Pátzcuaro; ahora, es peatonal

La sequía en el Lago de Pátzcuaro ha tocado fondo. Prueba de ello es la comunidad de Jaracuaro, ubicada a escasos 300 metros de la isla de Janitzio, donde anteriormente se nadaba o pescaba, pero ahora se puede cruzar una gran parte caminando.

Pese al despliegue de seguridad y las acciones gubernamentales, como la creación de un comité para el rescate y defensa del lago, la situación en la parte poniente de Pátzcuaro es catastrófica. La zona navegable con peces fue suplida por terrenos de cultivos de trigo, avena y haba, entre los que las camionetas se abren paso en medio de una tierra árida e inestable.

“Yo lo único que recuerdo de aquí es que todo esto era agua. Yo me acuerdo cuando veníamos aquí y pues ahorita, esto que era el fondo del lago, ahorita son tierras de cultivo… Pues en parte me da tristeza porque prácticamente es el fin del lago, se está muriendo el lago y no podemos hacer gran cosa”.



Poblador de Jaracuaro.