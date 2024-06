Agoniza Lago de Pátzcuaro; persiste saqueo de agua y bajo turismo

Pese a los esfuerzos de las autoridades municipales, estatales y federales, el panorama en Pátzcuaro, Michoacán, sigue siendo desalentador.

En la región lacustre no cesa el saqueo ilegal del agua y la baja presencia de turistas por el bajo nivel del lago ya afecta a pobladores.

“Según se siguen llevando agua (en pipas), aquí nunca han llegado a sacar agua (Muelle San Pedro), pero en otros municipios a lo mejor sí, por eso dicen que están sacando, siguen sacando agua”, destaca Pedro de la Cruz, presidente de cooperativa pesquera “San Pedrito”.

Prestadores de servicios del muelle general reportan que las ventas han caído un 90%.

La situación podría empeorar ante el posible cierre a la navegación por el bajo nivel del lago.

“Lo que nos ha afectado ha sido un 90%, ¿por qué?, porque si venían mil gentes, ya nada más vienen cien y vienen quizás por la morbosidad de saber si es cierto todo lo que se ha publicado en las redes sociales”, señala una prestadora de servicio.

“Esperamos que no llegue a mayores esto, pero está demasiado (crítico). Aquí ya no viene el turismo; el poco turismo viene nada más a sacar fotos de lo que se secó. Todo está cerrado porque esto ya no es comercio, nada más estamos aguantando, no sé por qué en realidad”, abunda.

Reflejo de la crisis es Jarácuaro, donde cada día la distancia que lo separa de la isla de Janitzio, es menor.

El suelo árido y la vegetación siguen ganando terreno. De igual manera, las dificultades para trasladar a los escasos turistas por el lago son mayores. Hay casos en los que han quedado varados.

Por ello se han tenido que reducir el número de salidas y la cifra máxima de pasajeros.

“Ha afectado bastante, ya no salimos por la misma razón, porque la gente llega aquí y dice, ‘ya no hay agua en el lago de Pátzcuaro’, y la verdad sí, ya no tenemos porque ya las lanchas llegan muy despacito, con poca gente, con 15 o 19 personas que llevamos; ya no es como antes que llevábamos de a 40 o 50 personas. Ahora estamos sufriendo bastante también por la economía”. Pedro de la Cruz / Presidente de cooperativa pesquera “San Pedrito”.

Aseguran que ya hay presencia del gobierno en la región, pero se han centrado en las labores de limpieza del lago.

“Estamos a ciegas y amarradas de las manos porque no tenemos otra cosa que hacer. Necesitamos ir a buscar un trabajo, pero a mí, como ya soy mayor de edad, no creo que me den”, detalla una prestadora de servicios.

Prestadores de servicios solicitan ayuda y la implementación de estrategias para reactivar la economía en la región.