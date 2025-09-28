Alistan apelación por liberación de guardia secreta de La Luz del Mundo

GENERANDO AUDIO...

Foto: César Cabrera

Tras la liberación de 38 presuntos integrantes de Los Jahzer, grupo identificado como la guardia secreta de la iglesia La Luz del Mundo, autoridades estatales y federales confirmaron que alistan una apelación en contra del fallo de la juez de Distrito Penal, Yaksi Kinari Alquicira Vázquez.

Fiscalía acompañará a la FGR

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, explicó que será la Fiscalía General de la República la encargada de presentar la apelación, mientras que la institución estatal respaldará el proceso.

“La Fiscalía (General de la República) está en la posibilidad de presentar la apelación para revisar el tema. Nosotros vamos a estar ahí acompañando en lo que ellos requieran, lo haremos con mucho gusto”, declaró.

Torres Piña recordó que se apoyó en el traslado de los detenidos a la delegación estatal de la FGR, aunque señaló que finalmente “no se cumplieron ciertos procesos”.

Sin nuevas denuncias pero con investigaciones abiertas

El fiscal detalló que hasta el momento no se han recibido nuevas denuncias en contra de los detenidos, aunque continúan las indagatorias sobre lo ocurrido en el predio de Vista Hermosa, donde se detectó la existencia de una empresa vinculada con presunta capacitación y adiestramiento en seguridad.

“Lo que pasa es que de acuerdo a la acreditación y documentación, pues señalan que ellos estaban en la capacitación. Seguimos indagando, no es común en la zona, en la región, personas de varias partes del país, no es común”, subrayó.

Fallas en el proceso

Cabe recordar que la noche del viernes fueron liberados los 38 hombres detenidos el pasado martes en la colindancia con Jalisco, luego de que la juez argumentó presuntas fallas en el debido proceso.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]