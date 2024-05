Apatzingán, entre balas: habitantes plantean que delincuentes negocien entre ellos para alcanzar la paz

En el estado de Michoacán, ante los altos índices de violencia en la región de Tierra Caliente, la sociedad civil lanzó un llamado para que los criminales negocien entre ellos un acuerdo de paz.

Un reflejo de la situación que impera en Apatzingán es San Fernando, una comunidad ubicada a 10 minutos de la cabecera municipal.

Desde hace tres meses, la población ha sido víctima de ataques a sus viviendas, consultorios médicos y ahora también a la capilla de la comunidad.

Unotv.com visitó la localidad y pudo ver una casa completamente abandonada, con papeles y ropa en el patio trasero. La vivienda fue totalmente destruida.

Algunas de las recámaras fueron calcinadas; se llevaron los muebles, trastes, incluso, la escalera, que conecta con el segundo piso. En su pared, había impactos de bala, entre otros daños más que dan cuenta de la batalla que se vivió por varios días en San Fernando, Michoacán

Si bien no hay personas lesionadas tras estos ataques, los pobladores se sumaron al llamado de paz, abogando a la buena voluntad de los grupos criminales que se disputan la plaza.

“Más que nada, mi petición es ante los grupos delictivos o lo que se pueda llamar ahí, que por favor sean conscientes, es lo único que pedimos, concientizar de que no, no estamos en contra de su trabajo, su trabajo… ellos saben lo que hacen, lo único que pedimos es que con el pueblo no se metan”.

Relató un poblador de San Fernando, en Apatzingán, Michoacán.