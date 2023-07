Atacan a balazos al activista Julio Acosta en Apatzingán; herido, transmite en vivo

Julio César Acosta Grajeda, creador de contenido digital en Apatzingán, fue atacado a tiros luego de realizar una transmisión en vivo vía Facebook. En ella denunciaba haber sido víctima de un intento de privación de la libertad.

La agresión ocurrió la noche del martes, posterior a una manifestación en el acceso a la ciudad. En ese punto, Julio Acosta pretendía interceptar al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien se encontraba de visita en aquel municipio de Tierra Caliente.

Durante su transmisión, que duró poco más de una hora y tres minutos, el administrador de la página Resistencia Civil Apatzingán dijo que tenía la intención de acercarse al mandatario estatal para cuestionarle sobre la violencia e inseguridad en dicha localidad.

Posteriormente, en una segunda transmisión en vivo en Resistencia Civil Apatzingán, Julio Acosta reapareció con una lesión sangrante en el rostro. Informó a sus seguidores que lo agredieron a tiros. Del hecho responsabilizó al presidente municipal, José Cruz Lucatero; al director de Seguridad municipal, Jesús Rangel, y al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez.

Minutos antes del ataque, el activista y vlogger, especializado en temas sociales y de denuncia ciudadana, reveló que el 27 de junio fue víctima de un intento de “levantón”. Denunció penalmente el hecho y responsabilizó a las autoridades municipales.

“Ahí a mi casa llegaron unas camionetas con la intención de privarme de mi libertad. Gracias a Dios no pudieron privarme de mi libertad, porque fui más inteligente que ellos. Ya puse la respectiva denuncia, tengo el documento. Ahí declaro que no tengo problema más que con este señor Chucho Rangel y el presidente municipal, que es a quien he confrontado y es a quienes he exhibido la corrupción. Si me llega a pasar algo, como siempre les he dicho, es porque ellos lo mandaron a hacer”.

Julio César Acosta Grajeda, activista y creador de contenido de Apatzingán, Michoacán.