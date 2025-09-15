Ataque armado contra policías deja un oficial muerto en Uruapan

GENERANDO AUDIO...

Captaron asesinato a sangre fría en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

Un policía municipal sin vida dejó un ataque armado registrado la noche de este domingo en el municipio de Uruapan, Michoacán.

La agresión contra elementos oficiales se registró sobre el Boulevard Industrial, a la altura de una estación de gasolina, en la entrada al municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, civiles a bordo de una motocicleta

que habían instalado un puesto de retén.

Tras el ataque, un policía municipal perdió la vida. Por lo anterior, se implementó un operativo de seguridad de los tres niveles de gobierno.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que a través de cámaras de videovigilancia del subcentro del C5 Michoacán se detectó a los atacantes y ya se mantienen las labores de búsqueda en Uruapan y sus inmediaciones.

Toda vez que el alcalde Carlos Manzo anunció a través de sus redes sociales la cancelación del Grito de Independencia, así como el desfile del 16 de septiembre, a la vez que pidió el apoyo del Gobierno federal para restablecer el orden en la localidad.

