Ataque armado en Zamora: Ejército abate a 3 y detiene a 4

Los hechos en Zamora se registraron en la colonia 1ro. de Mayo. Foto: César Cabrera

Un enfrentamiento armado dejó como saldo a cuatro personas detenidas y tres hombres sin vida en Zamora, municipio del estado de Michoacán.

¿Qué se sabe del tiroteo en Zamora?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en la colonia 1ro. de Mayo, luego de que soldados del Ejército Mexicano fueron atacados por civiles armados mientras recorrían la zona.

Lo anterior derivó en un enfrentamiento armado que dejó como saldo a tres presuntos delincuentes abatidos en el sitio y la detención de otros cuatro.

Activan operativo de seguridad

Asimismo, en la zona fueron aseguradas armas, cargadores y equipo táctico hasta el momento sin cuantificar.

Al lugar también se desplazaron guardias nacionales y civiles, así como policías municipales para inhibir cualquier acto violento.

