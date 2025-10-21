Bernardo Bravo sí contaba con escoltas, afirma Gobierno de Michoacán

GENERANDO AUDIO...

El productor limonero Bernardo Bravo. Foto: César Cabrera

El productor limonero Bernardo Bravo Manríquez contaba con seguridad y se desconocía de amenazas en su contra, aseguró el Gobierno de Michoacán.

“Sí, él tenía elementos, escoltas y se está investigando. Lo dijo el fiscal hoy, en ese sentido, porque aparentemente se mueve de Morelia a Apatzingán acompañado de escolta, pero en Apatzingán, por algún motivo, hace un cambio de vehículo y ya no se hace acompañar de esta custodia. Estamos investigando eso, ya los elementos que estaban brindando escolta ya están haciendo sus declaraciones”. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla indicó que la Fiscalía General del Estado es quien lleva a cabo las investigaciones, donde una de las líneas a seguir es su lucha por el sector limonero.

En ese sentido, destacó que Bravo Manríquez fue un líder “sano”, cuya muerte “nos impacta y nos duele”.

“La Fiscalía ya tiene todos los indicios, toda la trazabilidad, todo el tema de que el domingo de dónde a dónde se movió, qué llamadas telefónicas entraron a su celular y daremos con los responsables. Hay indicios claros de ubicación de estos aparatos y tenemos confianza plena de que daremos con los responsables y no habrá impunidad”, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, indicó también que se entabló comunicación con la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola, con quien previo al homicidio de Bravo Manríquez, se había reforzado la seguridad por motivo de las fiestas tradicionales.

“Dialogamos con la presidenta municipal el día de ayer. La situación está controlada en el municipio; sin embargo, hay consternación social por los hechos, no podemos negarlo”. Raúl Zepeda, secretario de Gobierno.

Comentó que no han tenido acercamientos con productores limoneros, aunque hay la disponibilidad para ello. Asimismo, negó que la muerte del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán represente un fracaso para la estrategia de seguridad implementada en la región.