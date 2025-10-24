Cae pareja del “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, tras asesinato de productor limonero

GENERANDO AUDIO...

Autoridades estatales y federales detuvieron a la pareja de César Sepúlveda, alias el “Bótox”, líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, señalado como uno de los responsables del asesinato del productor limonero Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, con lo que reforzaron el cerco en su contra.

Detienen a la pareja del “Bótox”

Fuentes consultadas confirmaron la detención de una mujer identificada como Blanca Esmeralda Álvarez Manzo, presunta pareja sentimental del líder criminal, en la localidad de Cenobio Moreno, Michoacán, el mismo sitio donde fue hallado sin vida el productor limonero.

La mujer tenía en su poder 100 mil pesos en efectivo y dosis de metanfetamina, además de ser señalada como operadora del cobro de piso del grupo delictivo, considerado brazo armado de Los Viagras.

Autoridades también la investigan por su presunta relación con otros delitos.

Cinco familiares detenidos en dos años

Con esta captura, ya son cinco los familiares del “Bótox” detenidos desde diciembre de 2023. El primero fue su hijo, César Sepúlveda, aprehendido con un arma larga en Cenobio Moreno.

Después fueron detenidos Gerardo Valencia Barajas y Joana Lizbeth Sepúlveda Valencia, yerno e hija del líder criminal, acusados del asesinato de dos agentes de la Policía Federal de Investigación de la Fiscalía General de la República.

En junio pasado, las autoridades capturaron a Cirilo Sepúlveda, alias el “Capi”, hermano del “Bótox” y señalado de extorsionar a limoneros y empresarios del Valle de Apatzingán.