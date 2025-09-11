GENERANDO AUDIO...

Foto: Fiscalía de Michoacán

Autoridades federales y estatales detuvieron a Mario Arturo “N”, alias el “Calabazo” o “Delta”, en el fraccionamiento Las Fuentes, en Zamora. El presunto criminal era considerado objetivo prioritario y tenía al menos cinco órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado y secuestro agravado.

La detención se realizó en un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En la acción, el “Calabazo” fue asegurado con dosis de metanfetamina y marihuana, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

[TE PODRÍA INTERESAR: Confirma Harfuch rescate de policías privados de la libertad en Michoacán]

Operaciones criminales en Michoacán

De acuerdo con las investigaciones, el detenido estaría ligado a extorsiones y venta de drogas en Morelia, Zamora y Uruapan, además de otros hechos violentos registrados en la región.

La FGE señaló que se continuarán con los actos de investigación, ya que existen indicios de que el presunto criminal participó en delitos adicionales.

Con esta detención, las autoridades estatales y federales reafirmaron su compromiso de combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad en Michoacán.

La Fiscalía de Michoacán destacó que estos operativos forman parte de una estrategia coordinada para reducir la violencia en zonas prioritarias del estado.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]