Autoridades identifican a “El pantano”. Foto: Especial

Fuentes de seguridad federal revelaron la presunta detención de Rigoberto “N”, alias “El Pantano”, uno de los presuntos responsables del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero del Valle de Apatzingán.

De acuerdo a la información preliminar, Rigoberto fue capturado durante un operativo de fuerzas federales en la región Apatzingán. Junto a “El Pantano”, fueron detenidos otros individuos, relacionados con diversas actividades delincuenciales en esa región.

Identifican a presunto responsable del asesinato líder limonero de Michoacán

Autoridades identifican a “El pantano” como uno de los líderes del grupo “Los Blancos de Troya”, encargado del cobro de extorsiones. Dicha agrupación opera como brazo armado del cártel de “Los Viagras” y su alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ahora, en conjunto, se autonombran Cártel Michoacán Nueva Generación.

Entre sus pertenecías, Rigoberto “N”, portaba dos licencias de conducir y una identificación que lo acredita como miembro de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), organización liderada por Bernardo Bravo, su posible víctima.

Asesinan a Bernardo Bravo

Las investigaciones preliminares refieren que la noche del domingo, Bravo Manríquez, de 41 años, fue privado de la libertad por criminales en una zona conurbada de la cabecera municipal; minutos después, fue trasladado a la localidad de Cenobio Moreno, conocida como Colonias, donde fue brutalmente torturado hasta perder la vida.

Finalmente, cerca de las 9:40 de la noche, los responsables abandonaron la camioneta de Bernardo, con su cuerpo en el interior, en la carretera que conduce a la comunidad de “Los Tepetates”, donde finalmente fue localizado esta mañana.