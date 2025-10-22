Cae otro involucrado en el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Detenido por homicidio de líder limonero.: Getty Images/Ilustrativa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de la detención de otro presunto responsable del asesinato del líder limonero de Michoacán, Bernardo Bravo Manríquez, perpetrado el pasado 19 de octubre.

“Por cierto, quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos, las autoridades del estado de Michoacán en coordinación con el gabinete de seguridad tuvieron ya otra detención de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar, ese es un compromiso”, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante el desarrollo de su comparecencia en la Cámara Alta, García Harfuch, indicó que el gabinete de seguridad continuará con los trabajos de investigación en este caso, hasta dar con todos los responsables de este crimen.

“Las operaciones del gabinete de seguridad con el estado de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esta región”, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario federal indicó que con el nuevo marco legal para combatir la extorsión que se discutirá en el Congreso, las denuncias de este delito se perseguirán de oficio.