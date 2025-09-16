GENERANDO AUDIO...

Carnitas michoacanas tendrán sello de calidad. Foto: Cuartoscuro

Las carnitas de Michoacán recibirán un sello de certificación que garantizará su calidad y autenticidad, tanto en México como en Estados Unidos. La medida fue anunciada por la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán, que busca proteger este platillo tradicional.

[TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum defiende soberanía y lanza advertencia en desfile]

Certificación para las carnitas de Michoacán

De acuerdo con el secretario Claudio Méndez, el proceso comenzó con la solicitud de una marca de certificación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Ésta permitirá verificar que los cocineros y establecimientos cumplan con las normas que distinguen a las auténticas carnitas michoacanas.

Los requisitos incluyen usar carne de cerdo de entre 100 y 130 kilos, cocinar en cazo de cobre o acero inoxidable, y realizar una cocción lenta únicamente con manteca de cerdo.

Tradición que pasa de generación en generación

Luis Antonio Rivera, cocinero de carnitas en Morelia, celebra la medida, pues asegura que la certificación protegerá el tesoro más valioso que tiene: la receta familiar que heredó de su padre, don Carmelo.

“Lo tomamos contentos, porque es un patrimonio de nuestro estado. Si en otros lugares dicen que son carnitas estilo Michoacán, mínimo deben cumplir con las normas y la calidad”, comentó Rivera.

En Quiroga, considerada la capital mundial de las carnitas, familias como la de Fernando Rivera han mantenido la tradición desde hace más de un siglo. Relatan que la receta llegó con la influencia de los conquistadores, pero se perfeccionó con el paso de generaciones.

¿Qué sigue para los cocineros de carnitas?

Actualmente, al menos 12 familias de Quiroga se dedican a la producción de carnitas. Con este sello, no sólo protegerán su legado, también podrán ampliar la exportación de carnitas enlatadas hacia nuevos mercados.

El registro para obtener la certificación está abierto en la página oficial de la Sedeco Michoacán (sedeco.michoacan.gob.mx). Los establecimientos interesados deberán cumplir los requisitos y someterse a revisiones para asegurar la autenticidad del proceso.

Con ello, el estado busca que el mundo reconozca a las carnitas de Michoacán como un símbolo de tradición, calidad y sabor.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]