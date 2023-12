Atravesaron el auto: captan intento de robo a trailero en la carretera Paracho-Uruapan

El auto se le atravesó al tráiler. Foto: Captura de video

En la carretera Paracho-Uruapan, un trailero evitó ser asaltado. De la nada, un auto se le cruzó con la finalidad de que se detuviera y luego despojarlo de sus pertenecías.

Atraviesa carro para tratar de asaltar a trailero en Uruapan

El video del intento de asalto circula en diversas cuentas de redes sociales, como @Massimo_Torr1. Ahí se observó a un carro de color gris detenido en la carretera, con las luces encendidas, que en un movimiento repentino se cruzó al otro carril.

Ver más Vean @HijosDeMx quisieron asaltar a un trailero en la carretera Paracho – Uruapan y evadió al auto de los agresores

Se dan cuenta que estamos solos?

— Massimo Jr (@Massimo_Torr1) December 11, 2023

La cámara del trailer captó el momento del intento de asalto en Uruapan. La unidad circulaba, al parecer, a altas horas de la noche, por la carretera Paracho-Uruapan cuando el carro color gris se le atravesó.

Se alcanzó a observar a un sujeto descender de la parte trasera del auto. Sin embargo, la pericia del conductor de la pesada unidad logró esquivar el coche. Así evitó ser víctima de la delincuencia.

El trailero aceleró, siguió su camino saltando algunos topes, a fin de no ser alcanzado. El video de la unidad no trae fecha ni hora del evento, por lo que no se sabe si data del presente año. Sin embargo, cobró relevancia en algunos medios locales de Michoacán.