CNTE se va a paro y cierra más de 2,500 escuelas en Michoacán

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), iniciaron un paro laboral de 24 horas en el estado de Michoacán, además de una serie de movilizaciones.

Al momento se reportan alrededor de 2 mil 500 escuelas cerradas.

Una corriente del magisterio michoacano, encabezada por Eva Hinojosa, llevó a cabo una movilización frente al Congreso del Estado a partir de las 8:00 de la mañana, así como una toma de alcaldías.

Asimismo, otro grupo de la CNTE protesta en las oficinas de Administración de Rentas, las cuales también permanecen tomadas desde temprana hora.

¿Qué pasa en las protestas de la CNTE en Michoacán?

“Al interior del estado, los compañeros de otras regiones, región Uruapan, región Huetamo, región Zitácuaro, región Pátzcuaro, están llevando también acciones a la par, también cerraron sus escuelas. Para ser claros, nuestra representación, que es de 200 delegaciones al interior del estado, abarca más o menos 2 mil 500 escuelas” Informó Emilio Sánchez, comisionado gestión sindical CNTE

Del total de planteles, al menos 500 corresponden a la región Morelia, cuyos docentes y directivos protestaron frente al Congreso del Estado, impidiendo el ingreso de diputados y trabajadores.

La corriente del magisterio michoacano, encabezada por Eva Hinojosa, exige aumentos salariales, la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, así como plazas automáticas y solución a otros trámites administrativos en el plano local.

“No se ha avanzado en la mayor parte de ningún trámite. Se firmó una minuta en el mes de noviembre del año pasado con autoridades federales y locales para la revisión de todos los temas pendientes, en particular de Michoacán y de la sección XVIII, cosa que, hasta el día de hoy, ha sido a cuentagotas el avance en ellos: regularización de claves docentes, ascensos a claves directivas, el tema de jubilaciones, formatos únicos. Entonces, se siguen acumulando los problemas y no ha habido avances significativos” Emilio Sánchez, comisionado gestión sindical CNTE

Además del bloqueo al Palacio Legislativo, los integrantes de la sección XVIII de la CNTE protestaron en las oficinas recaudadoras del estado y grupos radicales, como Poder de Base, mantienen la toma de la Secretaría de Educación del Estado.