Colocan altar monumental para “Mamá Coco” en Michoacán

Más de 20 horas de trabajo fueron necesarias para elaborar el altar monumental que se colocó en la casa de doña María Salud Ramírez, conocida cariñosamente como “Mamá Coco”, en la localidad de Santa Fe de la Laguna, en Quiroga, Michoacán.

La abuelita de 109 años, quien se hiciera famosa por presuntamente haber inspirado a un personaje de película, cumplió el mes pasado su primer año de fallecida, por lo que según la tradición purépecha, este 2 de noviembre su alma será recibida en su casa con un altar y las ofrendas tradicionales de la región.

“Este altar es 100% tradicional, purépecha. Los purépechas no utilizan papel china, eso es de la región centro de nuestro país. Los purépechas no utilizan otros elementos, porque los purépechas, para su cultura, son las flores de la montaña, las flores que siembran y las flores que se compran por comercio en Pátzcuaro, las que embellecen el altar. El arco que está en la parte de atrás del altar representa al dios sol purépecha Kurikahueri; se debe de colocar la vestimenta, los ajuares que corresponden en este caso por ser mujer, los que usó en vida y los últimos que le dieron”, señala el antropólogo Marco Antonio Guevara.

Hasta este pueblo ubicado en la ribera del lago de Pátzcuaro, han llegado cientos de turistas deseosos de conocer la casa donde vivió “Mamá Coco”. Algunos, como Leonardo, le han dejado una ofrenda en agradecimiento por ser la mujer que sirvió de ejemplo para crear al tierno personaje.

“La primera visita que hemos hecho hoy ha sido a la casa de Mamá Coco o Mamá Salud, y la verdad que nos hemos emocionado, estoy muy emocionado de haber participado y estar aquí en este día visitando a Mamá Salud, me ha encantado me encantó sobre todo después de haber visto la película. No conocía las tradiciones mexicanas, en este sentido son diferentes a las españolas y contrastan bastante, se celebra la muerte de otra forma, con alegría y con otro tipo de emociones, sobre todo con mucha alegría”, cuenta Leonardo Cordero, turista proveniente de España.

[ TAMBIÉN PUEDES LEER: Con altares purépechas, Santa Fe de la Laguna espera a sus angelitos ]

Un pequeño de cinco años llegó vestido de charro, como el personaje Ernesto de la Cruz, y aunque lamenta no haber conocido en vida a “Mamá Coco”, con ilusión recorrió los pasillos por los que la bisabuela de Miguel, solía reposar en su silla de ruedas.

Los visitantes también pudieron ingresar a la habitación de la señora María Salud, donde apreciaron sus objetos personales, obsequios y fotografías con personajes destacados.

Los familiares de “Mamá Coco” aseguran sentirse agradecidos porque la memoria de la abuelita purépecha seguirá viva en los corazones de lugareños y turistas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“Pienso que a través de eso, a pesar de que no la reconocieron, pues la gente viene, visita la casa, visita sus cosas y es lo que queremos, que no la olviden, que sigan viniendo, que las puertas siempre van a estar abiertas para quien quiera venir a conocer su casa. Al pasar a su habitación se siente una energía muy bonita, mucha gente nos lo ha dicho que sienten mucha energía de ella, mucha paz”, afirma Patricia Pérez Hernández, nieta de María Salud Ramírez.

La familia de la “Mamá Coco” michoacana planea abrir un pequeño museo que los turistas puedan visitar y así, se convierta en un nuevo atractivo turístico para la región.