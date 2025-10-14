Comando ataca presidencia municipal de Zinapécuaro

GENERANDO AUDIO...

El ataque sucedió a las 3:00 de la mañana. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Por la madrugada de este martes se reportó un ataque armado en la presidencia municipal de Zinapécuaro, en el estado de Michoacán, que dejó una persona lesionada.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

¿Qué sucedió en el ataque a la presidencia municipal de Zinapécuaro?

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró desde las 3:00 de la mañana, cuando un comando, proveniente del estado de Jalisco, irrumpió y disparó en contra del inmueble, alcanzando las balas también a tres viviendas aledañas.

Asimismo, un poste con cámaras de videovigilancia del C5 Michoacán fue destruido y una mujer que se encontraba en su domicilio presentó lesiones en una mano.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Autoridades de Zinapécuaro condenan el ataque a la presidencia municipal

En el lugar se implementó un operativo de seguridad, sin que se reporten personas detenidas. Por su parte, el Ayuntamiento condenó y expresó su “preocupación” por los hechos ocurridos.

A través de un comunicado, lanzaron un llamado a las autoridades estatales y federales para que, de manera coordinada, “generemos acciones reales que den tranquilidad a los zinapecuarenses“.