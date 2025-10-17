Con apoyo del C5 estatal, así combaten a cárteles en Michoacán
Recientemente, fuerzas de seguridad de Michoacán enfrentaron a integrantes de cárteles en Morelia, Apatzingán, Tepalcatepec, Pátzcuaro y Coahuayana, utilizando el C5 estatal para ubicar y detener a presuntos delincuentes.
Combate a la delincuencia en Michoacán
En el último año, 25 policías han sido asesinados, lo que convierte a Michoacán en la cuarta entidad más letal para los cuerpos policiacos, sólo detrás de:
- Sinaloa
- Guerrero
- Guanajuato
- Michoacán
- Veracruz
Fuente: Causa Común
Las operaciones recientes incluyeron enfrentamientos directos y el aseguramiento de armas y vehículos relacionados con grupos criminales.
El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control y Coordinación (C5) rastrea delitos y generadores de violencia, permitiendo alertas inmediatas y la localización rápida de criminales.
Resultados y detenciones gracias al C5
El secretario de Seguridad de Michoacán, Juan Carlos Oseguera, destacó que a través del sistema se han detenido sicarios de grupos como los Jaliscos y los Templarios, además de individuos ligados a robos y extorsiones.
“Sí hemos agarrado a asesinos o sicarios de los Jaliscos, hemos agarrado sicarios de los Templarios, hemos agarrado sicarios de “N” cantidad de grupos delincuenciales a través de esa alerta que se detonó”.
Juan Carlos Oseguera, secretario de Seguridad de Michoacán
- 51 de 214 detenciones nacionales por extorsión se realizaron en Michoacán, apoyadas por información del C5.
- Una denuncia anónima permitió ubicar un presunto campo de adiestramiento en Vista Hermosa ligado a la iglesia La Luz del Mundo.
- El C5 facilitó la detención de un conductor que transportaba réplicas de explosivos y la recuperación de vehículos robados.
La matriz del C5 estatal, ubicada en Morelia, está conectada a 11 subcentros que cubren los 113 municipios del estado, con 5,600 cámaras, 54 arcos detectores de placas y mil 035 postes con botones de auxilio.
Además, 400 monitoristas y sistemas de inteligencia artificial permiten alertas en tiempo real, mientras que la app móvil del C5 convierte a los ciudadanos en un botón de pánico para reportar emergencias al instante.
“Tu teléfono se convierte en tu botón de pánico personal y ésta nos permite a nosotros ubicarte cuando accionas el botón de pánico y que todo el sistema del C5 de una manera automatizada está dándote en este momento la atención la cámara más cercana te voltea a ver”.
Niv Yarimi, presidente Grupo Kabat
La integración del C5 Michoacán ha reducido los tiempos de respuesta a emergencias a un minuto y medio, facilitando la atención inmediata a asaltos, accidentes y eventos delictivos. Las autoridades reiteran que este sistema seguirá siendo clave en la estrategia para combatir a los cárteles y garantizar la seguridad de la población.