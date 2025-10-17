GENERANDO AUDIO...

Recientemente, fuerzas de seguridad de Michoacán enfrentaron a integrantes de cárteles en Morelia, Apatzingán, Tepalcatepec, Pátzcuaro y Coahuayana, utilizando el C5 estatal para ubicar y detener a presuntos delincuentes.

Combate a la delincuencia en Michoacán

En el último año, 25 policías han sido asesinados, lo que convierte a Michoacán en la cuarta entidad más letal para los cuerpos policiacos, sólo detrás de:

Sinaloa

Guerrero

Guanajuato

Michoacán

Veracruz

Fuente: Causa Común

Las operaciones recientes incluyeron enfrentamientos directos y el aseguramiento de armas y vehículos relacionados con grupos criminales.

El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control y Coordinación (C5) rastrea delitos y generadores de violencia, permitiendo alertas inmediatas y la localización rápida de criminales.

Resultados y detenciones gracias al C5

El secretario de Seguridad de Michoacán, Juan Carlos Oseguera, destacó que a través del sistema se han detenido sicarios de grupos como los Jaliscos y los Templarios, además de individuos ligados a robos y extorsiones.

“Sí hemos agarrado a asesinos o sicarios de los Jaliscos, hemos agarrado sicarios de los Templarios, hemos agarrado sicarios de “N” cantidad de grupos delincuenciales a través de esa alerta que se detonó”. Juan Carlos Oseguera, secretario de Seguridad de Michoacán

51 de 214 detenciones nacionales por extorsión se realizaron en Michoacán, apoyadas por información del C5.

nacionales por extorsión se realizaron en Michoacán, apoyadas por información del C5. Una denuncia anónima permitió ubicar un presunto campo de adiestramiento en Vista Hermosa ligado a la iglesia La Luz del Mundo.

El C5 facilitó la detención de un conductor que transportaba réplicas de explosivos y la recuperación de vehículos robados.

La matriz del C5 estatal, ubicada en Morelia, está conectada a 11 subcentros que cubren los 113 municipios del estado, con 5,600 cámaras, 54 arcos detectores de placas y mil 035 postes con botones de auxilio.

Además, 400 monitoristas y sistemas de inteligencia artificial permiten alertas en tiempo real, mientras que la app móvil del C5 convierte a los ciudadanos en un botón de pánico para reportar emergencias al instante.

“Tu teléfono se convierte en tu botón de pánico personal y ésta nos permite a nosotros ubicarte cuando accionas el botón de pánico y que todo el sistema del C5 de una manera automatizada está dándote en este momento la atención la cámara más cercana te voltea a ver”. Niv Yarimi, presidente Grupo Kabat

La integración del C5 Michoacán ha reducido los tiempos de respuesta a emergencias a un minuto y medio, facilitando la atención inmediata a asaltos, accidentes y eventos delictivos. Las autoridades reiteran que este sistema seguirá siendo clave en la estrategia para combatir a los cárteles y garantizar la seguridad de la población.