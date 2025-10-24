Con marcha en Morelia exigirán justicia hoy por Bernardo Bravo

GENERANDO AUDIO...

Marcha en Morelia por Bernardo Bravo. Foto: Cuartoscuro

A cinco días del asesinato del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), Bernardo Bravo Manríquez, su familia y amigos han convocado a una marcha pacífica y silenciosa para exigir justicia y un alto a la violencia en la región de Tierra Caliente, en Michoacán.

Fecha y hora: viernes 24 de octubre, 17:00 horas

viernes 24 de octubre, 17:00 horas Recorrido: Desde la fuente de Las Tarascas hasta la Catedral de Morelia

Desde la fuente de Las Tarascas hasta la Catedral de Morelia Misa: 18:00 horas, al concluir la caminata

18:00 horas, al concluir la caminata Vestimenta: Se pide asistir con ropa blanca, símbolo de esperanza y paz

La familia Bravo Navarro invita también a participar en la tercera misa del Triduo ofrecido por el eterno descanso de Bernardo Bravo Manríquez.

Esta movilización se suma a la protesta realizada el pasado 22 de octubre en Apatzingán, durante el desfile conmemorativo del CCXI aniversario de la Constitución de 1814, donde alumnos y profesores marcharon con imágenes del líder citricultor y otras víctimas de homicidio y desaparición.

¿Quién era Bernardo Bravo?

Bernardo Bravo Manríquez fue secuestrado, torturado y asesinado el pasado domingo, tras ser obligado a asistir a una reunión con líderes criminales en la comunidad de Cenobio Moreno.

Días antes de su muerte, Bravo Manríquez había denunciado públicamente:

Los bajos precios del limón michoacano en el mercado nacional

del limón michoacano en el mercado nacional Las extorsiones que sufren los productores por parte de, al menos, siete grupos del crimen organizado

El líder limonero era reconocido por sus transmisiones en redes sociales, en las que convocaba a la unidad de los productores, autoridades y sociedad civil para construir un frente común por la paz.