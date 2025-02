Continúan labores en Tianguis Limonero pese a cierre de oficinas

GENERANDO AUDIO...

Pese a que la administración del Tianguis Limonero de Apatzingán anunció el cierre de sus oficinas debido a amenazas, este lunes las labores se desarrollaron con normalidad.



Al filo de las 10:30 horas comenzó el arribo de camionetas abastecidas del fruto, para ser vendidas a los intermediarios y empacadores.



Las oficinas administrativas del tianguis se mantuvieron cerradas, pero eso no afectó en el corte ni en la compra – venta del producto, aunque reconocen que el hecho sí causa incertidumbre.



“Anoche avisaron pero no sabía yo, hasta ahora en la mañana me vine más temprano para ver qué es lo que iba a pasar, pero no, paro no hay. Van a parar empaques pero no todos. Las oficinas están cerradas, no se sabe nada” .Productor anónimo



Aunque las actividades se llevaron a cabo, el temor por la inseguridad y siembra de minas en las huertas, es una realidad que preocupa a los trabajadores del limón.



“Me levanto con mucha incertidumbre, veo a mis hijos al salir y solo voy pensando en que si voy a volver o no voy a volver por el hecho de que ya ves, estamos en una zona de guerra. Los caminos están minados. Voy con el temor de que me toque la mala suerte de que me toque pisar una mina y ahí quede”. Productor anónimo



Para el Observatorio de Seguridad Humana de la Región Apatzingán, se requiere que las autoridades implementen medidas de fondo.



“Los Limoneros esperan que las acciones que se han realizado solamente sean el inicio de una estrategia de profundo calado, que esto pueda paulatinamente desmantelar las estructuras criminales” Consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región Apatzingán



La Secretaría de Seguridad Pública señaló que las labores operativas y de investigación estarán activas el tiempo necesario en toda la región para frenar los delitos de amenazas y extorsión que atenten contra el patrimonio de los comerciantes del Valle de Apatzingán.



Este hecho se da a una semana de la inauguración del cuartel militar en este punto de encuentro entre productores limoneros de Apatzingán y Buenavista.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]