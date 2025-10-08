Crueldad animal en Paracho, Michoacán; investigan envenenamiento de 15 perritos

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía de Michoacán lleva a cabo las investigaciones. Foto: Getty Images

Un caso de crueldad animal en Paracho, Michoacán, ha causado indignación entre los habitantes del municipio, así como entre usuarios de redes sociales. Se trata del caso del presunto envenenamiento de 15 perritos en las inmediaciones de la localidad, informaron autoridades del estado.

¿Qué se sabe del envenenamiento de 15 perritos en Paracho, Michoacán?

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), abrió una carpeta de investigación, por el caso de crueldad animal en Paracho.

La investigación, a través de la Fiscalía Regional de Uruapan, inició luego de recibir una denuncia ciudadana, explicó la corporación de seguridad a través de un comunicado.

De acuerdo con información oficial, personal de la Fiscalía Regional acudió al basurero municipal para el levantamiento de los restos de los 15 perros.

Los caninos habrían sido envenenados en la Plaza Principal y, posteriormente, llevados al basurero, detalló la Fiscalía.

[NO DEJES DE LEER: Anuncian nueva agencia para investigar crueldad animal en CDMX: así ayudará a víctimas de maltrato]

Los cadáveres de los ejemplares fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios periciales que permitan determinar con precisión las causas de muerte.

La FGE informó que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades en este caso de presunto maltrato animal que ha generado indignación entre los habitantes del municipio.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]