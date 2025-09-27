Declaran ilegal detención de 38 miembros de La Luz del Mundo en Michoacán, saldrán libres

GENERANDO AUDIO...

Guardias de la Luz del Mundo, detenidos con armas en Michoacán. Foto: Cuartoscuro

Un juez federal declaró ilegal la detención de los 38 presuntos miembros de Los Jahzer, grupo armado de la congregación religiosa La Luz del Mundo, que fueron detenidos el pasado martes en Michoacán.

Durante la audiencia que inició este viernes a las 11 de la mañana en salas del Poder Judicial de la Federación con sede en Morelia, se revelaron presuntas arbitrariedades en la detención.

Una de las razones contra el acto de la autoridad federal, fue que hubo una demora en la puesta a disposición de los 38 hombres detenidos en un predio del municipio de Vista Hermosa.

A decir de la defensa, fueron casi 12 horas las que demoraron las fuerzas de seguridad en presentar ante el Ministerio Público Federal a los detenidos, entre ellos, un ciudadano norteamericano.

Otro recurso interpuesto fue que los casi 40 hombres no estaban armados al momento de su detención, ni habían sido forzados a estar en el lugar.

La audiencia, que tuvo una duración de al menos seis horas, concluyó con la liberación de los detenidos originarios del Estado de México, Jalisco, Nayarit y Michoacán, que se dará en las próximas horas.