Definen delitos contra presuntos integrantes de la guardia secreta de “La Luz del Mundo”

| 13:10 | César Cabrera | Uno TV
Algunos cuentan con adiestramiento en seguridad. Foto: Cuartoscuro

Las 38 personas detenidas en días pasados en un campo de adiestramiento de Michoacán, que dijeron pertenecer a la congregación religiosa de “La Luz del Mundo”, son investigadas por asociación delictuosa y portación de armas de fuego.

Fuentes consultadas por Unotv.com revelaron que también se les podría fincar responsabilidad por el uso de réplicas de diverso armamento, si es que el Ministerio Público Federal logra acreditar si el uso tuvo una finalidad en perjuicio de la sociedad.

Presentados ante juez de control

Tras ser detenidos el pasado martes por la tarde, en un predio del municipio de Vista Hermosa, hoy fueron presentados ante el juez de control, quien definirá su vinculación a proceso o liberación.

La audiencia está programada para las 11:00 de la mañana, en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, mismas que permanecen resguardadas por fuerzas de seguridad.

Con adiestramiento en seguridad

De los 38 detenidos, entre ellos un norteamericano, hay dos más que contaban con adiestramiento por corporaciones de seguridad, confirmó en su momento la propia Secretaría de Seguridad Pública a Unotv.com.

