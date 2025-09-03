Desaparece la tiktoker Marian Izaguirre en Uruapan, Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Fue vista a bordo de un vehículo KIA Río color rojo. Foto: @AlertaAlbaMich

Las autoridades reportaron como desaparecida en Uruapan, Michoacán, a Marian Izaguirre, tiktoker con 3.9 millones de seguidores en dicha plataforma.

La ficha de búsqueda indica que la joven desapareció el lunes 1 de septiembre.

¿Qué se sabe de la desaparición de la tiktoker Marian Izaguirre en Uruapan, Michoacán?

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), Marian Izaguirre, de 23 años, fue vista por última vez alrededor de las 18:00 horas a bordo de un vehículo KIA Río color rojo, en la ciudad de Uruapan.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra beige, botas beige y aretes largos en forma de corazón en color plata.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Señas particulares

La joven mide alrededor de 1.62 metros, así como un peso de 53 kilogramos. Asimismo, es de complexión mediana, con cara ovalada y frente mediana.

Su cabello es lacio, corto y teñido; con cejas semiarqueadas, separadas, y semipobladas; ojos grandes y color café; y piel blanca.

En la ficha de búsqueda emitida por la FGE, se señala que la joven tiene un lunar en el hombro derecho y una cicatriz en forma de mancha oscura en el mismo lado.

Marian Izaguirre en TikTok

La comunidad digital reconoce a Marian Izaguirre por sus videos de tendencias virales y contenido cómico.

Desde 2018 ha compartido clips en TikTok, donde actualmente suma 3.9 millones de seguidores y más de 134.5 millones de likes.

Investigación en curso

Las autoridades estatales mantienen activa la alerta de búsqueda y piden a la ciudadanía que, en caso de contar con información sobre su paradero, lo reporte a la FGE de Michoacán para apoyar en las labores de localización.

[NO DEJES DE LEER: Exigen un alto a la impunidad: marchan en estados por personas desaparecidas]