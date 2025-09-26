Despiden en Irimbo, Michoacán, a Silverio, migrante muerto en redada de ICE

GENERANDO AUDIO...

Silverio Villegas murió durante una redada de ICE. Fotos: César Cabrera

Después de 13 días de su muerte, los restos de Silverio Villegas González, migrante michoacano fallecido durante una redada de ICE en el norte de Chicago, regresaron a su comunidad natal de Irimbo, Michoacán.

En su humilde casa de palos y techos de lámina, lo recibieron su madre y hermanos, quienes llevaban 18 años sin verlo.

El recuerdo de un hijo y padre trabajador

Silverio, de 38 años, era padre de dos hijos y hermano de nueve. Su familia lo describió como un hombre reservado, tranquilo y dedicado.

Foto: César Cabrera

“Él siempre se portaba bien, es buen hijo, buen hermano, buen padre. Entonces, no se espera uno esas noticias; de repente una llamada y que digan que tuvo un accidente y que lo balacearon y después nos dicen que estaba muerto”, relató su hermana Graciela Villegas.

Migró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, pero la necesidad de alcanzar el llamado sueño americano terminó por costarle la vida.

Exigen justicia por su muerte

La familia Villegas González pidió que su caso no quede en el olvido y que se investiguen las circunstancias de su muerte.

“Éste era el primer paso que nosotros esperábamos, el siguiente paso es pedir justicia porque ahorita es con mi hermano, en un futuro puede ser con más gente que no tiene papeles… lo que la familia clama, con todo y el dolor que sentimos, es que se haga justicia”, expresó Jorge Villegas, hermano de Silverio.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: SRE condena asesinato de mexicano en Estados Unidos y pide investigar tras video difundido]

El migrante se encontraba en proceso de regularizar su situación migratoria en Estados Unidos al momento de su muerte.

Los restos de Silverio Villegas serán sepultados en el panteón de Irimbo tras una misa programada para este viernes en la cabecera municipal, donde familiares, amigos y vecinos se reunirán para darle el último adiós.

Apoyo del Gobierno de Michoacán

La Secretaría del Migrante de Michoacán informó que respetará y acompañará cualquier decisión que la familia tome sobre acciones legales para esclarecer su fallecimiento.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]