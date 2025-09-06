Despiden en Tzitzio a Rubén González, bombero caído en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

El pueblo de Tzitzio, Michoacán, despidió con honores a Rubén González Romero, bombero forestal que perdió la vida el pasado 24 de agosto en Estados Unidos, mientras combatía un incendio en una reserva natural.

Los restos de “El Catri”, como era conocido, fueron recibidos en su tierra natal con homenajes encabezados por bomberos de distintas corporaciones y autoridades locales. La familia agradeció las muestras de apoyo y reconoció la trayectoria de quien dedicó más de 40 años de su vida al combate de incendios forestales en la Unión Americana.

Último adiós a Rubén González en Tzitzio

El cortejo fúnebre llegó a su casa en Tzitzio, donde familiares, vecinos y amigos lo velaron. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a la parroquia de San Guillermo Abad, donde se celebró una misa de cuerpo presente. Ahí se realizó su último pase de lista antes de ser sepultado en el panteón municipal.

Homenajes desde EU hasta Michoacán

Los reconocimientos comenzaron en Montana, Estados Unidos, lugar donde falleció, y continuaron hasta su llegada a Michoacán. Durante las ceremonias, familiares recordaron a Rubén como un hombre honesto, solidario y apasionado por su labor. Su hija, Cristina González, expresó que su padre “murió en lo que le gustaba”, mientras que su hermana Rafaela destacó su generosidad para compartir conocimientos con nuevos compañeros.

Recuerdo de un héroe forestal

Padre de nueve hijos y hermano de siete, la familia reconoció que no dimensionaba la magnitud de su trabajo hasta ver los homenajes póstumos que recibió. Para el municipio de Tzitzio, su partida deja un vacío. La síndica María de Lourdes Viera señaló que Rubén, conocido como “El Catri”, será recordado siempre por su entrega y por ser parte de la identidad del pueblo.

Sus restos quedaron finalmente en la tierra que lo vio nacer, cerrando así el ciclo de vida de un hombre al que hoy llaman héroe.