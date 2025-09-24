Detienen a 37 personas en campo de adiestramiento de Michoacán
Un total de 37 personas fueron detenidas por autoridades federales y estatales en un campo de adiestramiento del municipio de Vista Hermosa, Michoacán.
La detención se dio gracias a un operativo, con base en trabajos de inteligencia por parte de la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública, con apoyo de fuerzas federales.
Del total de detenidos, al menos 32 lograron identificarse, de los cuales, uno es de origen norteamericano, mientras que el resto proviene de Michoacán, Estado de México, Nayarit y Jalisco.
Durante la detención en esta zona, donde presuntamente opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, les aseguraron diversas réplicas de armas de fuego, tanto largas como cortas, vestimenta táctica e incluso, un simulador de explosivo.
Los detenidos, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, fueron trasladados a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República con sede en Morelia, llegando pasada las 11 de la noche.