Detienen a 38 en Michoacán, presuntos miembros de la guardia secreta de La Luz del Mundo

Guardias de la Luz del Mundo, detenidos con armas en Michoacán. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de Michoacán confirmaron la detención de 38 personas en un predio del municipio de Vista Hermosa, quienes presuntamente integraban la guardia secreta de la congregación religiosa La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, enfrenta procesos penales en Estados Unidos.

El grupo, identificado como “Jahzer”, tenía como finalidad dar protección a los jerarcas de la iglesia, así como a sus familias, propiedades y eventos masivos, de acuerdo con reportes oficiales.

Autoridades localizan centro de adiestramiento

En el sitio donde fueron asegurados, las autoridades localizaron un espacio de entrenamiento con características de adiestramiento tipo militar. Durante la intervención se decomisó una pistola, 19 réplicas de armas de fuego, cuchillos, navajas, equipo táctico, de radiocomunicación y un camión de pasajeros.

Una denuncia anónima alertó a las autoridades sobre la operación del grupo en esa zona, considerada de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que derivó en el operativo conjunto.

Detenidos serían de varios estados

De los 38 detenidos, 32 ya fueron identificados. Uno de ellos es de origen norteamericano y el resto provienen de entidades como Michoacán, Jalisco, Estado de México y Nayarit.

Entre los identificados se encuentran: Manoa G., Jared Abisai B., Abimael R., Josué Vicente G., Josué Samuel S., Anthony Jonathan N., Rubén Joab L., Daniel Isaac D., Samuel O., Ángel A., Samuel R., Jonathan M., Samuel Mizraim R., Gerson Lud S., Josué C. y Moisés V., además de Mizraim B., José Eli G., Ezequiel G., Zuriel Neftalí C., Juan Bogarin L., Óscar Francisco G., José Luis R., Josafat Edrei D., Josué Abiladab D., Natanael F., José Manuel R., Jairo M., Bichri Eglaim E., David Gamaliel M., Samuel V. y Javier M.

Trasladan a guardias de La Luz del Mundo

Los detenidos fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se determinará su situación jurídica.

La Guardia Civil, en coordinación con autoridades federales y estatales, mantiene un operativo terrestre y aéreo, con apoyo de drones, para identificar otros puntos vinculados a posibles actividades delictivas relacionadas con el grupo.

