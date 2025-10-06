Detienen a dos presuntos extorsionadores de limoneros en Apatzingán

GENERANDO AUDIO...

En el operativo participaron distintas corporaciones. Foto: SSP Michoacán

Dos presuntos extorsionadores de limoneros en Apatzingán fueron detenidos por autoridades del estado de Michoacán.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad informó de su captura, que se llevó a cabo en coordinación con dependencias federales.

Caen dos presuntos extorsionadores de limoneros; ¿qué se sabe?

Un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales permitió la detención de dos hombres, presuntamente vinculados con una célula delictiva dedicada a extorsionar a productores y empresarios limoneros en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

De acuerdo con un comunicado oficial, en las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes dieron seguimiento a trabajos de inteligencia que llevaron a la localización de los implicados en la ciudad de Morelia.

Los detenidos, originarios de Apatzingán, contaban con órdenes de aprehensión vigentes y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Según las investigaciones, los hombres exigían dinero a productores y comerciantes del sector limonero en la región de Tierra Caliente.

La Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro coordinaron el operativo, que forma parte de las estrategias de seguridad para inhibir delitos de alto impacto en Michoacán.

