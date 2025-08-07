Detienen a presunto homicida del periodista michoacano, Armando Linares

GENERANDO AUDIO...

Es la segunda detención relacionada al caso. Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), detuvo a Magdiel “N”, presunto homicida del periodista Armando Linares López, asesinado en el municipio de Zitácuaro el 15 de marzo de 2022.

A través de su cuenta en X, la FGE informó que la detención se llevó a cabo durante un operativo implementado en Zitácuaro, para cumplimentar la orden de aprehensión contra el acusado.

Esta es la segunda detención que se realiza en torno al crimen contra el periodista michoacano.

Asesinato del periodista Armando Linares: ¿qué se sabe de la primera aprehensión?

La primera detención se registró en agosto de 2023, cuando agentes estatales y federales detuvieron a Carlos Gerardo Sánchez Mendoza, alias el “02”, presunto partícipe del asesinato.

Sin embargo, el detenido fue puesto en libertad en marzo de 2025, luego de que el juez de control penal de Zitácuaro, Wilfrido Tapia López, considerara que hubo una mala integración de pruebas de la Fiscalía.

Cabe mencionar que, por el “02”, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ofrecía una recompensa de 100 mil pesos para lograr su captura.

Homicidio del periodista Armando Linares en Zitácuaro, Michoacán

Armando Linares, director del medio Monitor Michoacán, fue asesinado a tiros a las afueras de su vivienda, a manos de un sujeto que, tras cometer el crimen, huyó a bordo de una motocicleta conducida por un cómplice.

Su muerte se dio dos semanas después de que su compañero, Roberto Toledo, también fuera asesinado. Previo al ataque armado, Linares López advirtió amenazas en su contra por el ejercicio de su labor periodística.

