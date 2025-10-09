Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones contra el sector limonero

GENERANDO AUDIO...

También es señalado por reclutar y entrenar criminales. Foto: @OHarfuch

Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, fue detenido en el estado de Michoacán, es acusado por cobro de extorsiones al sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente.

A través de su cuenta de X, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó de su captura, en la mañana de este jueves 9 de octubre.

¿Qué se sabe de la detención de “Llanero” en Michoacán?

Autoridades federales y estatales capturaron en Michoacán a Jhon Mario “N”, también conocido como “Llanero”, presunto operador de una célula delictiva dedicada a la extorsión del sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la detención se logró como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales de Michoacán.

“Llanero” reclutaba y entrenaba a criminales

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el detenido no solo participaba en el cobro de extorsiones al sector agrícola, sino que también reclutaba y entrenaba a nuevos integrantes de una célula delictiva que operaba en la región de Tierra Caliente.

También es así señalado por elaborar artefactos explosivos artesanales.

Las investigaciones permitieron ubicarlo en la localidad de Pizándaro, municipio de Buenavista, donde se le aseguró un arma de fuego corta abastecida, equipo táctico, dosis de droga y un vehículo.

