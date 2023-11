“No podemos olvidarlos, tenemos que recordarlos por siempre”: familias celebran Noche de Ánimas en Michoacán

Las velas y el resplandor de las flores de cempasúchil alegran el panteón de la localidad de Tzurumútaro, en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, éste es uno de los pueblos donde la celebración de la Noche de Ánimas conserva mayor arraigo desde épocas ancestrales.

Don Raúl Talavera llegó con su familia a velar a tres de sus muertos, entre ellos, su padre.

En cuatro horas adornaron dos sepulturas con pétalos, mazorcas y veladoras. Después colocaron las ofrendas: mirra, tamales, fruta, pan y refresco, para complacer los caprichos de sus difuntos.

Desde niño aprendió a adornar con elementos tradicionales las tumbas de sus seres queridos.

“Venimos con devoción, pero más que nada con la esperanza de que ellos nos visiten esta noche. Esto no se puede dejar, porque no podemos olvidar a nuestros difuntos, a las personas que se nos han adelantado, no podemos dejar así olvidadas tampoco, nosotros tenemos que recordarlas por siempre. Mi papá venía a velar a su mamá, yo vengo a velar a mi papá y así mis hijos van a venir a velarme a mí, a su mamá y a sus hermanos”.

Raúl Talavera, familiar de difuntos velados en Tzurumútaro.