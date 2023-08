El edil de Tangancícuaro, Michoacán, David Melgoza Montañés, aseguró que fue en defensa propia su actuar en contra de dos perros, a quienes mató a de dos disparos, en compañía de sus escoltas.

ADVERTENCIA: EL SIGUIENTE MATERIAL AUDIOVISUAL CONTIENE VIOLENCIA EXPLÍCITA. SE RECOMIENDA DISCRECIÓN.

En conferencia de prensa, el presidente municipal justificó su acción diciendo que los dos perros, identificados como “Buba” y “Canela”, ingresaron a su domicilio y tenían sometida a una mascota suya.

“Súbitamente, veo que se meten a mi casa dos perros, un perro jasqui y un pastor belga, agresivos, se metieron y atacaron a mi perro. Uno la estaba mordiendo del cuello y el otro la parte trasera. Mi particular, Francisco Barajas, se fue encima del perro que tenía a mi perra del cuello y yo, en ese momento, también me abalancé sobre la perra”.

Sostuvo el edil que los perros eran violentos y al haber ingresado a su domicilio pusieron en riesgo a su familia. Asimismo, reconoció que fue quien les disparó tras presuntamente ser atacado cuando se dirigía a hablar con el dueño de los animales.

“Cuando estábamos por llegar a su casa, el perro pastor belga me vio, estaba en la esquina con el otro perro, se regresó y se me dejó ir, yo saqué mi arma y me defendí. Me defendí de este perro y luego del otro perro. En ese momento llegó el dueño y me dijo que por qué le había hecho eso a sus perros”

David Melgoza, presidente municipal