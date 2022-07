Mar de fondo afecta negocios en la costa de Lázaro Cárdenas, Michoacán

En Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, debido al fenómeno de mar de fondo, negocios a la orilla del mar han sufrido afectaciones en su infraestructura, lo que ha mermado la prestación de servicios para los turistas que visitan la costa michoacana.

Durante este fin de semana, las enramadas y cabañas situadas en playas Jardín y Eréndira, por ejemplo, sufrieron la fuerza de los vientos, el arrastre de las olas y la intensidad de las precipitaciones.

Los negocios, construidos -en su mayoría- a base de láminas, palmas y palos de madera, prácticamente quedaron destruidos por la fuerza de la naturaleza.

Por lo anterior, la prestación de servicio, en algunos establecimientos, quedó suspendida, además de que personal de salvavidas recomendó a la población no introducirse al mar ante el peligro de ser arrastrados por las corrientes.

Asimismo, la Capitanía Regional del Puerto, durante el paso de la tormenta tropical Estelle, cerró la navegación a embarcaciones menores.

Por parte de las autoridades municipales, se advierte que las afectaciones podrían incrementarse, ya que estos fenómenos naturales cada vez presentan una mayor fuerza.

“Afectaciones año con año hay. Recordemos que el cambio global, el cambio climático, es mundial. Cada vez tenemos menos playas; los que tienen enramadas cerca de la playa, vayan haciéndole de cuenta que ya no van a tener, ésa es una realidad. Si no hacemos algo a nivel mundial, van a desaparecer las playas y se van a ir comiendo territorio. No conocemos las afectaciones, no se nos han acercado, pero siempre, cada año, hay afectaciones”.

Expresó María Itzé Camacho Zapiain, presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán