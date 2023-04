¿Qué onda, Tláloc? 46 municipios de Michoacán tienen sequía severa

La sequía ha golpeado fuertemente a los productores de Michoacán. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la entidad se tienen registrados 46 municipios con sequía severa, otros 46 en moderada y unos 19 más como extrema.

Ante esta situación, productores como don Saúl Cuevas han tenido que emplear acciones para enfrentar la falta de lluvias, como el acarreo de agua, representando mayores gastos y afectaciones a la calidad de sus cultivos.

“Sí, ha disminuido la cantidad de lluvias; ya no son las mismas, la cantidad y el volumen. Ya nos toca auxiliarnos con el tractor, a prender las bombas para compensar el lapso de los días que no llueve; tenemos que aventarle con la tracto-bomba”, dijo Saúl Cuevas, productor de Michoacán.

Otro caso similar es el de don Herminio Olivera Armas, quien siembra maíz y conserva especies de ganado y, pese a los esfuerzos, sufren de las condiciones climáticas.

“Mire, sí, hay gente que se ha preparado, pero para el ganado no hay cómo abrir pozas; es lo que hace falta, pero el Gobierno, pues, no quiere apoyar con maquinaria; si les piden que consigan una máquina, (pero) no nos quieren dar una”, explicó Herminio Olivera.