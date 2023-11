En Morelia, toman muestras de ADN a familiares de desaparecidos

Familiares de personas desaparecidas acudieron el sábado, 4 de noviembre, a las inmediaciones de la 21 Zona Militar, en Morelia, Michoacán, para realizar la toma de muestras de ADN.

El personal forense de la Fiscalía General de la República (FGR) es el encargado de tomar los perfiles genéticos, a fin de identificar restos humanos localizados en fosas clandestinas.

Entre los asistentes estaba una mujer de edad avanzada, proveniente del municipio de Tacámbaro, donde recientemente ubicaron una fosa clandestina con una cantidad aún indefinida de restos humanos.

Ella busca a su hijo, Salvador, de 30 años de edad, quien trabajaba como descargador de material. Personas armadas lo “levantaron” hace poco más de un año.

“Ha sido un gran sufrimiento porque no sé nada de mi hijo; no sé si él ya no está (vivo), o si tiene hambre o tiene frío. Para mí ha sido un sufrimiento muy feo”.

Relató la madre de un desaparecido.